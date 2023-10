Agroalimentare: Coldiretti, 2 milioni di presenze al Circo Massimo di Roma per Villaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Villaggio - spiega la nota - si è aperto con la giornata nazionale dell'extravergine con la spremitura in diretta delle prime olive raccolte nel parco del Colosseo per assaggiare il nuovo olio che è il prodotto che ha fatto registrare i maggiori rincari nel carrello. Ma protagonista della kermesse romana è stata anche la crisi mondiale del grano tra guerra e cambiamenti climatici che ha sconvolto il pane, con un impatto su prezzi, consumi e disponibilità di quello è che il prodotto simbolo della giornata dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre. Per l'occasione è stato aperto il salone dei giganti del Made in Italy, le specialità XXL da tutta Italia e realizzato il record della più grande collana di peperoncino mai realizzata, 530 metri di Diavolicchio di diamante calabrese. La fondazione Campagna Amica ha donato oltre otto tonnellate di prodotti tipici di alta qualità, dalla pasta alla frutta e verdura, dall'olio extravergine alla carne e al pesce, dai salumi ai formaggi raccolti nel villaggio grazie all'iniziativa di solidarietà la "spesa sospesa". I pacchi verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Sono migliaia i bambini poi che hanno partecipato alle attività nella maxifattoria didattica e nell'agriasilo promosse dalle donne della Coldiretti, dove hanno imparato ad impastare il pane, a zappettare l'orto e a riconoscere le diverse varietà di piante il tutto con l'assistenza dei tutor e delle agritate della Coldiretti e di Campagna Amica. Amatissimi dai più piccoli anche gli animali della fattoria negli spazi dell'Aia, l'Associazione italiana allevatori, ma anche quelli del florovovaismo. In tantissimi hanno seguito le lezioni di economia domestica e i rimedi antichi per donne moderne promosse dalle imprenditrici agricole della Coldiretti con la nuova leader Mariafrancesca Serra. (segue) (Com)