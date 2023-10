Agroalimentare: Coldiretti, 2 milioni di presenze al Circo Massimo di Roma per Villaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i giovani - prosegue la nota - l'appuntamento clou è stato, invece, nello spazio Generazione Agricoltori con il delegato nazionale Enrico Parisi. Le giovani imprese agricole sono state protagoniste delle prime Olimpiadi contadine, i farmers games che hanno riportato i giochi al Circo Massimo. E spazio anche alle iniziative dei Coldiretti senior guidate dal presidente Giorgio Grenzi. A Roma la manifestazione si è svolta in modo assolutamente regolare, con i massimi livelli di sicurezza nonostante la straordinaria partecipazione di pubblico, grazie alle forze dell'ordine, al Prefetto di Roma Lamberto Giannini e al Questore Carmine Belfiore, con polizia, carabinieri, guardia di finanza, corpo dei vigili urbani, vigili del fuoco, aeronautica militare, protezione civile e carabinieri forestali che hanno garantito il regolare svolgimento, coadiuvati da sistemi di controllo all'avanguardia, messo a loro disposizione da Coldiretti, con droni e sistemi di video sorveglianza ad alta risoluzione. Coldiretti e Campagna Amica insieme a Sport e Salute hanno poi continuato la loro attività di promozione di sani stili di vita con lezioni di cucina accompagnate da sessioni di sport per famiglie e bambini con campioni del nostro paese. La salute delle giovani generazioni rispetto ai disturbi alimentari è stata al centro dell'iniziativa "Il cibo amico" promossa da Campagna Amica con la Fondazione Bambino Gesù. Ma non sono mancati spettacoli di intrattenimento con concerti e rappresentazioni tradizionali, oltre allo spazio Pompieropoli realizzato con i Vigili del Fuoco, al concerto della Banda dei Carabinieri e all'esibizione dell'unità cinofila della Polizia di Stato. (segue) (Com)