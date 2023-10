Agroalimentare: Coldiretti, 2 milioni di presenze al Circo Massimo di Roma per Villaggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto apprezzati - sottolinea la nota - i menu a 8 euro con il meglio del Made in Italy a tavola, dove sono stati gettonatissimi le caserecce cacio e pepe e i rigatoni con lo stracotto, i tortellini alla crea di parmigiano reggiano e il risotto all'isolana con grana padano, ma anche la carne 100 per cento italiana della braceria, il pesce a chilometro zero, l'agrigelato e tutto lo street food Made in Italy. Preso d'assalto anche il grande mercato di Campagna Amica circa trecento aziende – prosegue la Coldiretti – che hanno proposto il meglio del Lazio e del resto d'Italia a tavola dai formaggi ai salumi, dal miele alle verdure fino alle confetture, con uno spazio dedicato all'agricoltura biologica. Folla di visitatori anche per l'Oleoteca e l'Enoteca con le degustazioni di cocktail all'extravergine, vino e birra agricola. Ma anche per le attività che si sono svolte nella scuola di cucina di Campagna Amica con i Cuochi Contadini e l'evento "Giudici per un giorno" con il pubblico che ha votato i piatti della tradizione. "Il Villaggio di Roma è stata una grande occasione per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana e di quella laziale in particolare, un modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione" ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. "I cittadini ancora una volta hanno potuto toccare con mano i primati dell'agricoltura nazionale che dobbiamo ora difendere e sostenere contro la crisi scatenata da guerra e rincari ma anche da modelli alimentari sbagliati e pericolosi come la diffusione del cibo sintetico", ha concluso Prandini. (Com)