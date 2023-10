Spagna: popolari, la foto di Sanchez con indipendentisti Bildu è immagine della vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La foto del 13 ottobre del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez con una delegazione del partito indipendentista basco Eh Bildu durante le consultazioni per la sua investitura è una "immagine vergognosa" che "lo perseguiterà per tutta la vita". Lo ha detto il coordinatore generale del Partito popolare (Pp) Matias Bendodo durante un evento nella provincia di Malaga. Bendodo ha ricordato che alle elezioni locali di maggio Bildu aveva nelle sue liste più di 40 esponenti dell'ex organizzazione terroristica indipendentista Eta, molti dei quali condannati per crimini di sangue. Per il coordinatore popolare, Sanchez sta seguendo i "dettami e ingoiando l'intero copione di Bildu", che è riuscito a "mettere in ginocchio" il leader socialista. "Il presidente del governo ha permesso tutto questo per rimanere alla Moncloa (sede della presidenza dell'esecutivo) nonostante abbia perso le elezioni", ha proseguito Bendodo. Il coordinatore generale del Pp ha chiesto ancora una volta a Sanchez di indire le elezioni se ritiene che tutto ciò che sta facendo sia positivo per il Paese. "Se gli spagnoli, e soprattutto gli elettori socialisti, avessero saputo che la persona per cui hanno votato avrebbe realizzato l'amnistia (per gli indipendentisti catalani coinvolti nel referendum illegale del 2017) e si sarebbe seduto a fare un patto con Bildu, non avrebbero votato per lui", ha concluso Bendodo. (Spm)