Medio Oriente: Al Sisi a Blinken, reazione di Israele “è punizione collettiva”

- La reazione di Israele all’attacco perpetrato dal movimento islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre “è andata oltre l’autodifesa e si è trasformata in una punizione collettiva”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la sua visita al Cairo. Al Sisi ha anche affermato di essere contro gli attacchi “a qualsiasi civile” nel conflitto in corso e di lavorare “con forza e determinazione” per contenere e limitare le ripercussioni. “Questa è una posizione e un ruolo a cui teniamo molto e che fa parte dell’accordo di pace tra Egitto e Israele”, ha detto il presidente egiziano, ricordando che un ritardo nella risoluzione di questa crisi “provocherà sempre più vittime”. (segue) (Cae)