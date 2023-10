Medio Oriente: Al Sisi a Blinken, reazione di Israele “è punizione collettiva” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è successo nove giorni fa è stato grave (l’attacco di Hamas ndr), su questo non ci sono dubbi, e anche noi lo condanniamo, ma si stanno accumulando rabbia e odio che si sono sviluppati in più di 40 anni da parte palestinese, con nessun orizzonte per risolvere la questione”, ha detto Al Sisi, ricordando di “compiere ogni sforzo possibile per contenere la situazione e impedire ad altre parti di entrare nel conflitto". “Sono un cittadino egiziano e sono cresciuto al fianco degli ebrei, che non sono stati sottoposti ad alcune forma di oppressione nella regione. Forse sono avvenuti attacchi in Europa, ma nei Paesi arabi e islamici ciò non è avvenuto”, ha concluso Al Sisi. (Cae)