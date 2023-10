Medio Oriente: ministero Sanità, sale a 2.450 bilancio morti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei morti nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'operazione militare israeliana "Spade di ferro" è salito a 2.450, mentre i feriti sono 9.200. Lo ha riferito il ministero della Sanità palestinese. In precedenza, l’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha fatto sapere in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Wafa” che In Cisgiordania “il numero dei morti è salito a 55, dopo la morte ieri del sedicenne Muhammad Rifaat Adwan nel governatorato di Tulkarem, mentre il numero dei feriti è salito ha superato i 1.200".(Res)