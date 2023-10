Medio Oriente: Blinken tornerà in Israele dopo tour Paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken tornerà in Israele oggi, dopo la sua visita in Egitto, dove ha incontrato presidente Abdel Fattah al Sisi. Lo ha confermato il portavoce del dipartimento di stato, Matthew Miller, citato dalla stampa Usa. La visita in Egitto chiude una fitta serie di incontri diplomatici a livello regionale tenuti da Blinken per discutere l’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Il tour di Blinken, partito proprio da Israele, ha fatto tappa in Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar e Giordania.(Was)