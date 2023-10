Ucraina: ministro Interno, due morti e due feriti a causa di mine nelle regioni di Mykolaiv e Chernihiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di mine. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Ihor Klymenko. Un ragazzino di 14 anni è morto e un dodicenne è rimasto ferito in un campo nel distretto di Bashtanka, nella regione di Mykolaiv. Il ministro ha spiegato che i giovani stavano giocando in un’area in cui in precedenza si erano svolte operazioni militari. Nella regione di Chernihiv, un residente locale è morto e un altro è rimasto ferito a causa di mine presenti in una foresta. Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, 248 persone hanno perso la vita e 525 sono rimaste ferite da mine. Le autorità di Kiev in passato hanno spiegato che quasi un terzo del territorio nazionale è stato minato. (Kiu)