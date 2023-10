Medio Oriente: ministro Difesa Israele, nessun interesse a entrare in guerra con Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non è interessato ad entrare in guerra con il movimento libanese filo-iraniano Hezbollah lungo il confine settentrionale con il Libano. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano ,Yoav Gallant, in un video diffuso dal suo ufficio, mentre aumentano le tensioni lungo la frontiera con il Libano. “Non abbiamo alcun interesse in una guerra nel nord, non vogliamo aggravare la situazione”, ha detto Gallant, spiegando che “se Hezbollah dovesse scegliere la via della guerra pagherà un prezzo molto alto”. “In caso contrario rispetteremo la situazione e manterremo le cose come sono, nonostante gli spari da entrambe le parti”, ha concluso.(Res)