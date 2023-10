Sport: Battaglia (Pd), finita attesa per Pala Tiziano, Roma volley padrona di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Bello, direi bellissimo, se non ricordassimo infelici battute di un'epoca ormai finita: la riapertura del Pala Tiziano è un grande regalo alla città e bene hanno fatto l'assessore capitolino Onorato e il sindaco Gualtieri ad assistere al primo match casalingo della Roma Volley oggi pomeriggio". Lo dichiara in una nota la consigliera comunale del Partito democratico e presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia. "Il Pala Tiziano - aggiunge - sarà la casa di queste ragazze, come la casa dell'As Luiss Basket, neopromossa in A2 maschile. Le vecchie eredità non ci spaventano. Siamo pronti con tutta la città a sostenere questi campionati in una cornice autorevole e storica, restituita finalmente alla cittadinanza", conclude Battaglia.(Com)