Medio Oriente: ministro Esteri Cina sente omologo Iran, Pechino sostiene Paesi islamici

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian per discutere del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Wang, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, ha affermato che la Cina sostiene i paesi islamici nel parlare con una sola voce sulla questione palestinese e ha esortato la comunità internazionale ad agire contro i danni arrecati ai civili da qualsiasi parte. Il ministro ha definito la questione palestinese un’ingiustizia storica, che dovrebbe finire il prima possibile, sottolineando che la Cina continuerà a schierarsi dalla parte della giustizia e a sostenere la giusta causa del popolo palestinese nella salvaguardia dei propri diritti nazionali. Il ministro iraniano per parte sua ha sollecitato azioni immediate per fermare gli attacchi contro i civili a Gaza e alleviare la situazione umanitaria. (Cip)