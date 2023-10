Lombardia: Carra (Pd), su peste suina Centinaio non scarichi barile, responsabilità del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A leggere le critiche che Centinaio muove al ministro dell’agricoltura e all’assessore regionale Alessandro Beduschi viene da domandarsi se il centrodestra abbia idea di come affrontare il problema della peste suina. Da settimane denunciamo l’inadeguatezza delle misure adottate dal governo e dallo stesso assessorato lombardo, in particolare per quanto riguarda Beduschi stiamo riscontrando un ritardo pauroso rispetto al piano che il commissario è venuto a presentarci poco prima dell’inizio del mese prospettandoci tutta una serie di interventi che, ad oggi, sono restati sostanziamene lettera morta”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Carra in merito alla nota indirizzata al governo e alla regione Lombardia da parte del senatore della Lega Gian Marco Centinaio. (segue) (Com)