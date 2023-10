Lombardia: Carra (Pd), su peste suina Centinaio non scarichi barile, responsabilità del centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mercoledì in commissione agricoltura discuteremo una nostra risoluzione, l’ennesima che presentiamo, con la quale cercheremo, ancora una volta, di svegliare l’assessorato e il governo affinché si decidano finalmente a passare dalle parole ai fatti riconoscendo con atti concreti la situazione grave ed emergenziale che la peste suina sta rappresentando per tutto il nostro territorio e per il comportato agricolo e agroalimentare - continua Carra -. Centinaio, in maggioranza, non cerchi di scaricare il barile di questi ritardi causati dalla sua compagine di governo. A noi sembra che vengano utilizzati gli agricoltori e i suinicoltori lombardi in una battaglia tutta politica tra Lega e Fratelli d’Italia. Giocare sulla loro pelle per affermare un proprio primato è vergognoso. La suinicoltura lombarda merita più serietà e più competenze e non i giochini politici - conclude il consigliere dem -. Noi continueremo questa battaglia perché regione e governo si diano una mossa”. (Com)