Lombardia: Fontana, al Belvedere oltre 20 mila presenze, grande attrazione turistica

21 luglio 2021

- Un totale complessivo di 20.000 presenze per le quattro giornate di apertura previste nel periodo settembre-ottobre: questi i numeri che hanno caratterizzato le visite al belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia. Anche oggi il 39esimo piano ha ospitato circa 5.000 persone facendo registrare un nuovo ‘tutto esaurito’.“La ‘Casa dei lombardi’ - ha commentato il presidente Attilio Fontana - si conferma, sempre più, grande attrazione turistica continuando a far segnare presenze da record”. (Com)