Medio Oriente: Unifil, nostro quartier generale a Naqoura colpito da razzo, nessun ferito

- Il quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è stato colpito da un razzo. Lo ha riferito la stessa Unifil in un comunicato, spiegando che nessuno è rimasto ferito. “Oggi osserviamo intensi scontri a fuoco in diverse zone lungo la linea blu tra il territorio libanese e Israele. Ci sono stati impatti su entrambi i lati della linea blu. La nostra sede di Naqoura è stata colpita da un razzo e stiamo lavorando per verificare da dove. Le nostre forze di pace in quel momento non erano nei rifugi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito”, ha proseguito Unifil. “Continuiamo a collaborare attivamente con le autorità su entrambi i lati per allentare la situazione, ma purtroppo, nonostante i nostri sforzi, l’escalation militare continua. Esortiamo tutte le parti coinvolte a cessare il fuoco e a permetterci, come forze di pace, di contribuire a trovare soluzioni. Nessuno vuole vedere più persone ferite o uccise”, ha riferito la nota, ricordando che gli attacchi contro i civili o il personale delle Nazioni Unite “costituiscono violazioni del diritto internazionale che possono rappresentare crimini di guerra”. L’Italia contribuisce alla missione Unifil con un contingente di 1.100 uomini. (Res)