Lombardia: Magoni, sport ancora una volta protagonista con Supermoto delle Nazioni

22 luglio 2021

- Il Sottosegretario alla Presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni ha portato il suo saluto in occasione del Supermoto delle Nazioni a Castelletto Branduzzo. 60 piloti in rappresentanza di 21 paesi, per la prima volta presenti anche Stati Uniti e Australia, a conferma dell'internazionalità dell'evento. Ecco le parole del Sottosegretario Magoni: "Lo sport ancora una volta protagonista con un grande evento sportivo in Lombardia, che quest'anno ospita la Supermoto delle Nazioni, uno degli eventi più importanti del panorama motociclistico. Avere avuto l'opportunità di sostenere questa manifestazione è stata una grandissima soddisfazione per Regione Lombardia. Il motociclismo è una disciplina che ha visto nella sua storia grandi campioni lombardi, soprattutto orobici, tra tutti Giacomo Agostini. (segue) (Com)