Lombardia: Magoni, sport ancora una volta protagonista con Supermoto delle Nazioni (2)

- Il nostro territorio è profondamente legato a questo sport, non solo per i suoi campioni, ma anche per il grande patrimonio manifatturiero legato ad aziende come la Moto Guzzi, marchio del Made in Italy nel mondo.I numeri che gravitano intorno al motociclismo testimoniano la grande passione dei lombardi per le due ruote: 24.000 soci, 322 moto club e ben 50 manifestazioni sportive su tutto il territorio. La facilità con cui Regione Lombardia accoglie questi grandi eventi è data dalla presenza di infrastrutture sportive di altissimo livello, come il Motodromo di Castelletto Branduzzo e da un territorio particolarmente ricettivo, in grado di offrire scenari di ogni tipo, dalle montagne ai laghi passando per le pianure." (Com)