Agroalimentare: Pallottini (Car), Centro interlocutore chiave per politica del cibo Roma

19 luglio 2021

- L'avvio di una politica del cibo per Roma "non può prescindere dall'esperienza di un'infrastruttura fondamentale come il Car". Lo dichiara in una nota il direttore generale del Centro agroalimentare Roma, Fabio Massimo Pallottini, intervenuto al convegno La città del futuro tra verde e cibo locale organizzato da Coldiretti. "Un Mercato come il Car - aggiunge - in cui viene commercializzato cibo di qualità, sicuro, tracciato, deve essere riconosciuto come il vero perno in grado di avvicinare il settore agroalimentare al territorio. Stiamo lavorando in questa direzione insieme a Campagna Amica così come ci impegneremo nei tavoli istituzionali come il Consiglio del Cibo. Roma già oggi è capitale dell'alimentazione a livello mondiale. La sfida ora è proiettare questo ruolo a livello locale. Il successo del Villaggio di Coldiretti - conclude Pallottini - è un importante segnale che dimostra quanto sia viva la cultura del cibo, il desiderio di conoscere le filiere e la provenienza dei prodotti". (Com)