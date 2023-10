Medio Oriente: Tajani, una cosa è manifestare per i palestinesi, un’altra per Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa è manifestare per i palestinesi, un’altra è manifestare per Hamas. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “E’ legittimo difendere il diritto del popolo palestinese ad esistere, legittimo che ci sia uno stato palestinese. Il popolo palestinese è vittima di Hamas che usa i palestinesi come scudo umano per impedire a Israele di fare azioni militari contro Hamas”, ha detto il ministro. (Res)