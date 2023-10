Sport: M5s-CR, soddisfatti per Palazzetto Roma tornato funzionate, nuovo inizio per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di abbandono, il Palazzetto dello Sport di Roma ha finalmente riaperto le sue porte oggi, segnando un momento importante per la nostra città. Lo fa a tribune ridotte, ospitando la Roma Volley Club e la Luiss basket, alle quali facciamo il nostro in bocca al lupo". Lo dichiarano in una nota i gruppi capitolini Movimento 5 stelle e lista Civica Raggi. "Questo risultato - prosegue la nota - parte da una progettazione e un appalto lavori lasciato dalla Giunta Raggi all'attuale amministrazione capitanata dal Sindaco Gualtieri che, dopo due anni di attività della nuova maggioranza, oggi vede la luce. La riqualificazione del Palazzetto dello Sport è stato un impegno che prendemmo con la comunità e che portammo avanti dopo un intenso lavoro. Per troppo tempo, questa struttura è rimasta chiusa e trascurata, privando i cittadini di uno spazio vitale per lo sport, l'intrattenimento e la socializzazione. Questo è solo l'inizio di ciò che promette di essere un futuro luminoso per questa struttura, ora pronta a ospitare eventi sportivi, concerti, mostre e molto altro, contribuendo così alla crescita culturale ed economica della nostra città. Come Movimento 5 Stelle, stante l'impegno messo in questa opera, siamo orgogliosi di poter vedere oggi il Palazzetto restituito a tutti i romani e non solo", concludono i gruppi capitolini del Movimento 5 stelle e lista Civica Raggi.(Com)