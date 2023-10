Sanità: nel Lazio 63 mila vaccinazioni in 10 giorni di cui 687 anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, in dieci giorni sono stati effettuate 63 mila vaccinazioni, di cui 687 contro il Covid-19. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Proseguono le campagne di vaccinazione per prevenire l’influenza e il Covid-19 - spiega la nota - entrambe iniziate il 2 ottobre scorso, che hanno coinvolte 63 mila cittadini fino a venerdì scorso, stando ai dati aggiornati alle ore 8. In particolare, 62mila e 293 utenti hanno effettuato l’antinfluenzale (57.946 somministrato dai Medici di medicina generale, 2.787 dai pediatri di libera scelta, 1.374 dai servizi aziendali e 186 presso le farmacie) e 687 dosi anti-Covid sono state somministrate agli operatori sanitari, rispettivamente 682 tramite i servizi aziendali e 4 attraverso i Medici di medicina generale. Al momento, le prenotazioni sono 733 per il vaccino Covid-19 sul portale “Salute Lazio”. La vaccinazione contro l’influenza - spiega la nota - procede senza evoluzioni, restando rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni, il 16 ottobre inizierà la seconda fase della campagna vaccinale anti Covid-19: la somministrazione delle dosi sarà assicurata per i cittadini con età superiore agli 80 anni e le persone fragili. Per questi ultimi, l’accesso sarà garantito grazie al prezioso lavoro dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta. (segue) (Com)