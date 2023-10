Sanità: nel Lazio 63 mila vaccinazioni in 10 giorni di cui 687 anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli eventuali chiarimenti o per maggiori informazioni sulla campagna vaccinale anti-Covid - prosegue la nota - i cittadini possono contattare il numero verde a cura di Ares 118. La prenotazione online può avvenire attraverso i punti di somministrazione vaccinale delle strutture sanitarie, con la piattaforma oppure al numero di telefono attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13. La terza fase della vaccinazione anti Covid-19 entrerà nel vivo dal 30 ottobre, quando potranno vaccinarsi anche le altre fasce della popolazione. La somministrazione anti Covid-19 sarà possibile dal mese di novembre anche alle farmacie di comunità, consigliandola ai familiari, ai conviventi e ai caregiver di persone con gravi fragilità. Pur non essedo la vaccinazione obbligatoria, la campagna anti Covid-19 continuerà con la somministrazione del vaccino Comirnaty Omicron Xbb 1.5. Si raccomanda una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino più recente, qualora si rendesse necessaria un’anticipazione della somministrazione per valutazioni cliniche. Per quanta riguarda i bambini dai 6 mesi ai 4 anni - conclude la nota - che non abbiano completato il ciclo primario anti Covid-19, saranno disponibili tre dosi: la seconda sarà somministrata a tre settimane dalla prima e la terza a otto settimane dalla precedente. (Com)