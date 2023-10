Medio Oriente: Netanyahu, “Israele spaccherà Hamas che pensava di farci crollare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas “pensava che Israele sarebbe crollata, ma saremo noi a spaccare Hamas”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, durante la prima riunione di gabinetto del governo di emergenza. "Questo governo sta lavorando 24 ore al giorno con un fronte unito che manda un chiaro messaggio alla nazione, al nemico e al mondo", ha detto il premier. “Ho visto i nostri meravigliosi guerrieri che ora sono in prima linea. Sanno che l’intera nazione è con loro e capiscono la portata del compito. Sono pronti ad agire in qualsiasi momento, per sterminare i mostri sanguinari che si sono ribellati contro di noi”, ha concluso Netanyahu. La riunione ha poi osservato un minuto di silenzio in ricordo degli oltre 1.300 israeliani morti a causa dell'attacco perpetrato da Hamas lo scorso 7 ottobre.(Res)