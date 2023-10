© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pensiero e un ringraziamento ai nostri militari dell'Unifil, in Libano. In queste ore difficili per quella realtà, apprezziamo ancora di più il loro impegno e il loro lavoro per la pace". Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe del Senato. (Rin)