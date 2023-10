Slovacchia: Danko (Sns), dovremmo firmare accordo di coalizione con Smer e Hlas domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale slovacco (Sns), Direzione-socialdemocrazia (Smer) e Voce-Socialdemocrazia (Hlas) dovrebbero siglare l’accordo di coalizione domani. Lo ha detto il leader dell’Sns Andrej Danko parlando all’emittente “Tv Markiza”. Danko ha detto che al suo partito non verrà assegnata la guida del ministero dei Trasporti e che la sua preferenza è per la creazione di un ministero dello Sport e del Turismo. “Da leader di un partito della maggioranza voglio essere coinvolto nel coordinamento con i deputati al fine di avere un governo stabile. E’ il mio dovere”, ha affermato il leader dell’Sns. A proposito del ruolo di vicepresidente del Consiglio nazionale – il Parlamento monocamerale della Slovacchia –, Danko ha affermato che esso appartiene all’opposizione. Michal Simecka, leader di Slovacchia progressista (Ps), formazione arrivata seconda alle elezioni anticipate dello scorso 30 settembre dietro a Smer, ha un mandato politico rilevante per ricoprire questo ruolo. “Agiremo da opposizione attiva e professionale. Non vogliamo essere una minoranza aggressiva e volgare”, ha osservato Simecka, anch’egli intervenuto a “Tv Markiza”. (Vap)