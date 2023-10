Imprese: prosegue Host 2023, terza giornata a Rho Fieramilano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella terza giornata di Host 2023, che prosegue a Fieramilano a Rho fino a martedì 17 ottobre, il fil rouge sono state novità in grado di rivoluzionare il mercato e, spesso, anche di lasciare a bocca aperta i consumatori. Non solo grazie alla tecnologia, ma anche ai materiali, i processi, la sostenibilità e la responsabilità. Ne è un esempio il mondo del bar e caffè che, con gelato e pasticceria, negli ultimi tre anni sta vivendo una vera a propria rivoluzione nel segno della consapevolezza e la ricerca di esperienze più lifestyle. Il fuoricasa celebra gli stili di vita, Women in Coffee, un progetto di sostenibilità sociale di Caffè Vergnano (Pad. 18 B52) nato in collaborazione con International Women’s Coffee Alliance per sostenere le donne che lavorano nelle piantagioni di caffè. A una miscela unica, dedicata a baristas selezionati, si aggiunge una collezione di accessori in rosa (tazze, tazzine, caffettiere) il cui ricavato va a sostegno del progetto. La tecnologia, declinata in un’inedita miniaturizzazione, è invece l’anima di Minispresso di Wacaco (Area Smart Label, Pad. 14 E01) la macchina per espresso più piccola al mondo: alta solo 129 mm, la porti sempre con te. Basta inserire la cialda e premere un solo pulsante. E il caffè è servito. Ormai i consumatori vogliono caffè e cappuccini sempre più su misura per i loro gusti. Per un cappuccino dal latte montato alla perfezione ecco Lattiz (Pad. 18 D78), un montalatte che consente di scegliere tra diverse opzioni – misura, bicchiere, tazza grande tazza piccola – con la sicurezza di avere sempre la giusta qualità di schiuma. (segue) (Com)