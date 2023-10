Imprese: prosegue Host 2023, terza giornata a Rho Fieramilano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E, grazie a una particolare tecnologia di igiene, non richiede pulizia. Per i più attenti – e le più attente – ai trend del momento, assolutamente da non perdere la macchina del caffè di Barbie di Faber (Pad. 18 C80): tutta rosa, in puro stile Barbie, è la macchinetta per il caffè di che si integra perfettamente nel mondo ‘all pink’ del celebre personaggio. Nella pasticceria, sapori inusitati e presentazioni da ‘effetto wow’ Tra le grandi novità 2023 di Babbi (Pad. 6P A34 A42 C33 C41), tra i leader negli ingredienti per gelateria e pasticceria, un corner “sapori dal mondo”, con gusti di gelato che riportano atmosfere da tutto il pianeta. Il movimento è ottenuto attraverso un sistema brevettato di componenti ad alta tecnologia: temperatura, luci e rotazione possono essere controllati via wi-fi. Il mood richiama le tradizionali ruote panoramiche, per un’esposizione di dolci e torte davvero originale. Evoluzione tecnologica ed estetica per i rinnovati Verticali di Ciam (Pad. 10P E52 E58 G51 G52 G57): di grande impatto il progetto GelatoWall realizzato in collaborazione con Simone Micheli: una gelateria verticale che, grazie al suo design, permette di realizzare un punto vendita in spazi contenuti. Un murale refrigerato in vetro specchiato con apertura automatizzata, con rilevamento laser, e un modulo frontale con monitor integrato per la gestione delle comande. Per una super attrattiva gelateria futuribile. Tra le proposte dedicate al frozen dessert la novità tecnologica in evidenza da Carpigiani (Pad. 10P A60 A68) riguarda SyNthesis 1, il sistema modulare di dimensioni contenute per aggiungere gelato fresco e mantecato a vista ad ogni format di food retail. Davide Oldani l’ha scelta per il suo bistrot a Malpensa. L’azienda ha inoltre presetato in anteprima la coppa Giro d’Italia, dall’inconfondibile colore ‘maglia rosa’ e dalle forme ispirate al ciclismo. L’innovazione più tecnologica, sostenibile, ma anche curiosa e coinvolgente, vi aspetta a Host 2023, a fieramilano a Rho, fino a martedì 17 ottobre. (Com)