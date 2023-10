Medio Oriente: forze israeliane, lanciati nove razzi dal sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale nove razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso il territorio israeliano. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), in una nota, spiegando che cinque razzi sono stati intercettati. Le Idf hanno detto di aver risposto al fuoco colpendo i luoghi da cui sono partiti i razzi. Da parte sua, il movimento libanese filo-iraniano Hezbollah ha confermato che sono stati presi di mira due carri armati e un veicoli blindato "in risposta all'uccisione del giornalista e dei civili" dei giorni scorsi.(Res)