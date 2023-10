Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, italoamericani rendono unico il rapporto tra i nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità italoamericana contribuisce a rendere “unica e speciale” la relazione tra Italia e Stati Uniti. Lo ha detto l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, in occasione del 48mo gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf). “È un piacere essere qui stasera, nel quadro di una settimana molto speciale dedicata al retaggio degli italoamericani e al rapporto incredibile tra i nostri Paesi”, ha detto, ricordando la visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso luglio. “Insieme al presidente Joe Biden, la premier ha ribadito l’alleanza incrollabile, la partnership strategica e l’amicizia che lega i nostri Paesi: ed è da qui che dobbiamo partire per sviluppare ancora di più questo rapporto così speciale”, ha concluso. (Was)