Agroalimentare: assessore Ambiente Lazio, riscopriamo nostre radici per stile sano

- "Ho voluto visitare il villaggio Coldiretti, accompagnata dal presidente regionale, David Granieri per conoscere da vicino una delle più belle e riuscite manifestazioni in questo campo e per avviare insieme ragionamenti su possibili azioni congiunte per la promozione della salute e del benessere". Lo ha dichiarato l’assessore Ambiente e sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, al termine della sua visita al villaggio allestito al Circo Massimo, durante la quale si è soffermata in particolare presso lo stand dell’Associazione sport di strada dove ha incontrato il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro. "Quello che abbiamo visto nella tre giorni di Coldiretti - ha aggiunto Palazzo - è il bisogno, testimoniato dall’altissima affluenza di pubblico, di riscoprire i nostri migliori prodotti locali insieme a stili di vita più sani e rispettosi dei ritmi di vita di ognuno. Si tratta della perfetta declinazione di un nuovo modo di intendere anche lo sport, come elemento che si lega al benessere della persona intrecciandosi proprio con la sana alimentazione. "Dobbiamo ritrovare momenti di socialità e divertimento, invogliando, soprattutto i più piccoli, a scegliere svaghi alternativi a smartphone e pc. A questo proposito voglio anticipare che stiamo avviando una interessante collaborazione con la Federazione italiana Giochi e Sport Tradizionali per l’organizzazione di appuntamenti rivolti in particolare al calcio balilla, un’attività che almeno una volta nella vita tutti hanno provato. Stiamo immaginando tornei che vedano in campo diverse generazioni da realizzare in diversi luoghi della Regione. Oggi abbiamo toccato con mano che è possibile lavorare insieme per proporre modelli e stili di vita alternativi e più sani, conciliando la riscoperta delle tradizioni con l’esigenza della modernità", ha concluso l’assessore Palazzo. (Com)