Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, momento difficile, valori in comune devono promuovere coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta attraversando un momento difficile. Lo ha detto l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, parlando al 48mo gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf). “Un guerra in Europa, un brutale attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas: in momenti come questo, i nostri valori e il nostro impegno per la libertà e i diritti umani devono unirci ancora di più”, ha detto, aggiungendo che la presidenza di turno italiana del G7 si impegnerà per “plasmare i rapporti globali in modo che siano rispettosi dei valori e dei principi che condividiamo”. (Was)