Medio Oriente: Comitato protezione giornalisti, 12 colleghi uccisi e 8 feriti in combattimenti

- Durante i combattimenti tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele sono rimasti uccisi almeno 12 giornalisti e otto sono rimasti feriti. Lo ha riferito il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) in alcune dichiarazioni diffuse dal quotidiano “Hareetz”. “I giornalisti sono civili che svolgono un lavoro importante durante i periodi di crisi e non devono essere presi di mira dalle parti in guerra”, ha affermato Sherif Mansour, coordinatore del programma Medio Oriente e Nord Africa del Cpj, invitando le parti coinvolte “ad adottare le misure necessarie per garantire la loro sicurezza”.(Res)