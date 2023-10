Latina: controlli nella zona della movida, ispezionate 53 persone, 22 mezzi e 3 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 53 persone, 22 mezzi e 3 esercizi commerciali ispezionati il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Latina nelle aree del Centro cittadino notoriamente luoghi di aggregazione giovanile per prevenire fenomeni delittuosi e per reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state controllate le zone del Parco pubblico Falcone e Borsellino, di Piazza del Popolo, Piazza San Marco e la zona dove sono ubicati i numerosi pub e sono state controllate 53 persone e 22 mezzi. Sono stati controllati 3 esercizi commerciali nel centro cittadino per verificare il rispetto della normativa relativa alla somministrazione al pubblico di bevande alcooliche con particolare attenzione al divieto di vendita di alcolici ai minori. I controlli continueranno soprattutto durante il fine settimana e nelle fasce serali e notturne per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti dando risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana.(Rer)