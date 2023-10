Italia-Usa: a Washington il 48mo gala annuale della National Italian American Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera, all’hotel Omni Shoreham di Washington, il 48mo gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf). L’evento è stato organizzato per celebrare il retaggio della comunità italoamericana negli Stati Uniti e il suo contributo alla società Usa, e quest’anno è stato dedicato alla Regione Emilia-Romagna. Al gala, appuntamento celebrativo della diaspora italiana negli Stati Uniti, è intervenuto anche il presidente Usa, Joe Biden, il quale ha affermato in un breve intervento che la comunità italoamericana “ha fatto moltissimo per il Paese”. La presenza di Biden all’evento è stata una sorpresa, dal momento che al gala sarebbe dovuta intervenire solo la First Lady, Jill, alla luce delle sue origini siciliane. In una nota pubblicata nei giorni che hanno preceduto l’evento, il presidente della Niaf, Robert Allegrini, si è detto “onorato di potere accogliere la First Lady, in occasione di questo evento che da sempre è dedicato alla cultura italiana”. (segue) (Was)