- Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha avvertito che se “i crimini del regime sionista, tra cui l’uccisione di civili e il blocco di Gaza” non dovessero fermarsi “la guerra si allargherà e la situazione si complicherà”. Lo ha riferito Raisi in occasione di un colloquio telefonico con l’omologo francese Emmanuel Macron, come ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. (Irt)