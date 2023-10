Medio Oriente: Tosi (FI), dalla parte di Israele contro il terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità internazionale, come sta facendo anche il nostro ministro degli Esteri Tajani, è impegnata in un'importante attività di mediazione con i Paesi che parlano con Hamas per cercare di far liberare gli ostaggi e abbassare la tensione. Certamente Israele ha il diritto e il dovere di difendere i suoi cittadini e cercare di sradicare Hamas, che in questo momento è il male assoluto a livello globale. Per questo fanno bene gli Stati Uniti, la Nato e l'Europa a stare dalla parte di Israele contro il terrore". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, ospite a Sky Agenda. "C'è anche da tenere presente che questa situazione a qualcuno fa comodo - ha aggiunto Tosi - Paesi come il Qatar e l'Iran in una settimana hanno guadagnato un miliardo di dollari in più con l'aumento del gas e del petrolio. Ci sono dei grandi interessi economici che sostengono Hamas e che vogliono che quella situazione perduri". (Rin)