Legge Bilancio: Scalfarotto (Iv), preoccupazioni per debito, mancano misure strutturali

- "Nel momento in cui si fa una riforma fiscale e contributiva non strutturale e non sostenibile nel tempo, ci si assume una responsabilità enorme, lasciando ai governi successivi il problema di reperire risorse solo per non dover aumentare di nuovo le tasse. Si dice 'quest'anno io faccio così e ottengo i vantaggi, poi si vedrà'. Non è questo il modo di affrontare una legge di bilancio". Lo afferma a Skytg24 il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto. "Questa legge di Bilancio, inoltre - prosegue Scalfarotto - non prevede riduzione del debito pubblico e i nostri partner, nel momento in cui tornerà in vigore il patto di stabilità, ci chiederanno di incedere su un debito che è molto pesante. Se poi il nostro Pil cresce meno del previsto, è chiaro che saltano tutti i parametri. Il Parlamento ha votato uno scostamento di bilancio che forse non rientra nei parametri costituzionali. Ecco allora le tensioni sullo spread e le preoccupazioni da parte dei mercati e dei cittadini italiani". (Rin)