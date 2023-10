Milano: aggredisce passanti con il Corano in mano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Arrestato dagli agenti della Digos per "propaganda e istigazione a delinquere, per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". È successo ad un 33enne egiziano che ieri pomeriggio ha aggredito tre persone in viale Monza a Milano, con un Corano in mano e la veste islamica addosso. Verrà processato domani per direttissima mentre è stato anche denunciato per lesioni. Il 33enne, che aveva già precedenti in materia di immigrazione, ieri pomeriggio alle 14 circa, aveva aggredito tre passanti e un 44 enne ecuadoriano era stato soccorso e medicato per contusioni in ospedale. Secondo gli investigatori, l'episodio non è correlato alla manifestazione pro Palestina che era in corso a Milano in quelle ore (Rem)