Medio Oriente: Tajani, ostaggi anche nelle mani di organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas

- Stiamo lavorando da giorni per il ritorno degli ostaggi, ma non è facile perché sono nelle mani non solo di Hamas ma di più organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas. Lo ha detto Il vicepremier e ministero degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa da Bolzano. “Siamo in costante contatto con i Paesi arabi, non è facile perché (gli ostaggi) non sono nella mani solo di Hamas ma di più organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas”, ha detto il ministro. (Res)