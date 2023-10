Medio Oriente: De Corato (FdI), a Milano sarà autunno caldo dalla tensione, Sala si vergogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio gli agenti della Digos per aver arrestato ieri pomeriggio, con l'accusa di 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa', un egiziano di 33 anni che aveva aggredito tre persone in viale Monza con un Corano in mano. Ma con tutti questi sostenitori di Hamas, spesso arabi violenti e con precedenti, islamici ed ex terroristi brigatisti italiani, che autunno sarà per la nostra città? Farà molto caldo dal punto di vista della tensione e del pericolo? Ci si dovrà preparare al peggio? Nonostante tutte queste situazioni allarmanti, il Sindaco Sala continua a non partecipare e manifestare la propria solidarietà nei confronti del povero popolo di Israele. Peraltro, nei giorni scorsi, ha fatto pure rimuovere la bandiera da Palazzo Marino. Che vergogna". Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, in una nota. (Com)