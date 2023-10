Unesco: Lollobrigida, Italia gigante della qualità, candidatura cucina italiana traino per nostre produzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è un gigante della qualità. La produzione è l'elemento fondamentale per rilanciare l'economia reale. Siamo in un contesto dove si esaltano le produzioni, grandi e piccole, e le eccellenze che ognuna di queste offre. La vera sfida è riconoscere il giusto valore alla filiera. Automaticamente le imprese non solo sopravvivono, ma si espandono in un mercato potenzialmente enorme". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo a Roma, per festeggiare i primati dell'agroalimentare italiano esposti al "Salone dei giganti del made in Italy" e promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco. "Per fare Cucina italiana nel mondo servono prodotti italiani", ha sottolineato il ministro Lollobrigida, al Villaggio Contadino per consegnare a tutti i produttori presenti l'attestazione di "Ambasciatori della qualità nel mondo". "Stiamo promuovendo, attraverso i nostri cuochi, la candidatura della Cucina italiana a patrimonio Unesco, affinché possa diventare traino per le nostre filiere. Coinvolgere gran parte dei 250mila ristoranti presenti in Italia e all'estero ad usare sempre prodotti nazionali, senza arrendersi all'Italian sounding, moltiplicherà il valore dell'agroalimentare italiano". (segue) (Rin)