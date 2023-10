Unesco: Lollobrigida, Italia gigante della qualità, candidatura cucina italiana traino per nostre produzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sessanta miliardi di export che l'agroalimentare ha registrato nel 2022 sono tanti ma rappresentano una base di partenza. Possiamo fare molto di più, creare ricchezza e aiutare anche chi vive un momento di difficoltà. Per farlo bisogna rafforzare le nostre filiere agroalimentari. Come ha anche sottolineato ieri il presidente Giorgia Meloni, l'agricoltura è centrale per la nostra economia e il Governo è impegnato sin dal primo giorno a investire in questo comparto nevralgico per la nostra nazione", ha concluso il ministro. (Rin)