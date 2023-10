Medio Oriente: Paita (Iv), altro che pro Palestina, piazza di Milano contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che pro-Palestina: la presenza alla manifestazione di ieri a Milano di Francesco Giordano, ex terrorista, noto per le sue posizioni anti Israele, dimostra che quella piazza aveva come obiettivo lo stato ebraico. Fermo restando il diritto di manifestare, la matrice di quella manifestazione è fin troppo chiara: accondiscendente con Hamas, visceralmente contro Israele". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "I distinguo, i 'sì, ma...', i 'né né', i paragoni del tutto senza senso tra Israele e Hamas - spiega Paita - non fanno altro che avvelenare il dibattito e provare a edulcorare quello che è evidente a tutti: Israele ha subito una violentissima aggressione terroristica e ha il diritto di difendersi". (Rin)