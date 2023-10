Medio Oriente: Blinken arrivato in Egitto, focus su evacuazione cittadini Usa da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken è arrivato in Egitto, dove è stato ricevuto dal presidente Abdel Fattah al Sisi. I colloqui, riferisce la stampa statunitense, si concentreranno sugli sforzi per fare passare in Egitto i cittadini statunitensi che si trovano nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Gli stranieri presenti nell’enclave palestinese non hanno ancora potuto varcare il confine, nonostante il lasciapassare concordato ieri tra autorità egiziane e israeliane. Secondo quanto riferito dalla stampa egiziana, le autorità del Cairo starebbero impedendo ai cittadini stranieri lasciare Gaza. Fonti “ben informate”, citate dall’emittente “Al Qahera news” hanno riferito che le autorità egiziane “vogliono facilitare l’arrivo e il passaggio degli aiuti nella Striscia di Gaza” e non far uscire esclusivamente i cittadini stranieri. Secondo fonti sentite dal “Washington Post”, a Gaza ci sono tra i 500 e i 600 palestinesi con cittadinanza statunitense, e molti di loro sono in contatto con le autorità Usa. (Was)