Milano: Maullu (FdI), domani conferenza stampa contro area C e aumento parcheggi strisce blu

- "Contro Area C e strisce blu che da ottobre costano di più conferenza stampa a Milano, domani lunedì 16 alle ore 15.30 presso la Sala Brigida di Palazzo Marino". Ne dà notizia il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu, coordinatore del partito a Milano. "Sarà l'occasione – continua Maullu - per analizzare i provvedimenti dell'amministrazione Sala, che sulle limitazioni alla circolazione di Milano ne ha fatto il proprio marchio di fabbrica, secondo questa visione avrebbero ridotto il traffico e la congestione, attenuando il problema di una qualità dell'aria, ma come previsto nulla è' successo. "adesso si vuole Incrementare del 60% le tariffe di accesso ad Area C un' aumento della "gabella" che non porta nessun valore aggiunto alla città, ma che aggiungerà una penalizzazione in più alle imprese che faranno ricadere questi costi sui consumatori. Infatti la situazione non è cambiata i dati sull'aria sono rimasti invariati a testimonianza delle condizioni meteoclimatiche di Milano e della Lombardia, a ciò si aggiunga, nonostante i divieti, un aumento del traffico veicolare come bene testimoniamo i dati Amat insieme a un calo per i passeggeri della metropolitana, così come le transazioni ai parcometri, i numeri tratteggiano dunque un quadro negativo per le politiche fin qui perseguite dal Palazzo Marino, si spiegano così gli aumenti sulle diverse misure per aumentare gli incassi del settore della mobilità. Una politica fallimentare – conclude Maullu - alla quale Fratelli d'Italia si oppone con una serie di iniziative che verranno illustrate domani alle ore 15.30 presso al Sala Brigida a Palazzo Marino". (Com)