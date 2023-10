Roma: controlli antiborseggio nel centro e sui mezzi pubblici, 11 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 11 persone arrestate il bilancio dei controlli antiborseggio svolti nelle ultime 48 ore dai carabinieri del comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Capitale. Le attività hanno riguardato, in particolare, le aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici nonché presso le stazioni della metropolitana della Capitale. Nello specifico, i carabinieri della stazione di Roma San Pietro hanno arrestato due uomini di origini bosniache di 18 e 29 anni, domiciliati nel campo nomadi di via Candoni, sorpresi subito dopo aver infranto il vetro della portiera posteriore di un’auto in sosta con targa francese in via delle Fornaci, asportando dal suo interno una valigia. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. I militari, inoltre, hanno arrestato in flagranza un georgiano di 54 anni, poiché utilizzando uno jammer, aveva poco prima inibito il sistema di chiusura di un taxi, per poi asportare dal suo interno un portafogli con all’interno 300 euro in contanti. Bloccato dai militari che hanno assistito alla scena, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. (segue) (Rer)