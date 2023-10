Roma: controlli antiborseggio nel centro e sui mezzi pubblici, 11 persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra via Caio Mario e via Germanico, due uomini di 20 e 23 anni, romeni, approfittando della folla creatasi per la fila ai tornelli d’ingresso della fermata metropolitana “Ottaviano”, sono stati sorpresi subito dopo aver asportato un portafogli dall’interno dello zaino di un turista indiano, che non si era accorto di nulla. Alla vista dei militari, i due hanno tentato una breve fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti dai carabinieri e arrestati. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima. I carabinieri di Roma Porta Portese hanno arrestato un romano di 54 anni, sorpreso subito dopo aver asportato il portafogli dalla borsa di una cittadina thailandese che si trovava all’interno di un negozio in viale Trastevere. Notato dai militari che hanno assistito alla scena, il 54enne ha tentato una breve fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari che sono riusciti a recuperare la refurtiva e riconsegnarla alla vittima. A bordo dell’autobus di linea numero 64, altezza via Nazionale, i carabinieri di Roma Viale Libia hanno arrestato un uomo di 42 anni, moldavo, sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli a una turista israeliana. Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)