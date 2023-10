Vaticano: Papa, Dio rispetta fino in fondo la nostra libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico per l'Angelus domenica, commenta il vangelo di oggi e sottolinea: "Questo è ciò che Dio prepara per noi: un banchetto, per essere in comunione con Lui e tra di noi – dice il Pontefice – E noi, tutti noi, siamo dunque gli invitati di Dio". Tuttavia, "un banchetto nuziale richiede da parte nostra tempo e coinvolgimento: richiede un 'sì' – ricorda il Papa – Ecco il tipo di relazione che il Padre ci offre: ci chiama a stare con Lui, lasciandoci la possibilità di accettare o meno l'invito. Non ci propone un rapporto di sudditanza, ma di paternità e di figliolanza, che necessariamente è condizionato dal nostro libero assenso". Francesco cita Sant'Agostino, quando dice "Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te", ed evidenzia come ciò avvenga "non certo perché non ne abbia la capacità – è onnipotente! – ma perché, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone, mai", conclude Francesco. (Civ)