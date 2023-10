Vaticano: Papa, chi si chiude in se stesso è triste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'Angelus domenicale, paragona i fedeli ai protagonisti del vangelo che rifiutano l'invito al banchetto nunziale: "Fratelli e sorelle, quante volte non ci curiamo dell'invito di Dio perché intenti a pensare alle nostre cose!", dice il Pontefice che aggiunge: "Spesso si lotta per avere il proprio tempo libero, ma oggi Gesù ci invita a trovare il tempo che ci libera: quello da dedicare a Dio, che ci alleggerisce e risana il cuore, che accresce in noi la pace, la fiducia e la gioia, che ci salva dal male, dalla solitudine e dalla perdita di senso. Ne vale la pena, perché è bello stare con il Signore, fargli spazio". Il luogo dell'incontro, sottolinea il Papa, si trova "nella Messa, nell'ascolto della Parola, nella preghiera e anche nella carità, perché aiutando chi è debole o povero, facendo compagnia a chi è solo, ascoltando chi chiede attenzione, consolando chi soffre, si sta con il Signore, che è presente in chi si trova nel bisogno". Tanti, però, ammonisce Bergoglio, "pensano che queste cose siano 'perdite di tempo', e così si chiudono nel loro mondo privato; ed è triste. Chiediamoci allora: io, come rispondo agli inviti di Dio? Che spazio gli do nelle mie giornate? La qualità della mia vita dipende dai miei affari e dal mio tempo libero o dall'amore per il Signore e per i fratelli, soprattutto per i più bisognosi?", conclude il Papa. (Civ)